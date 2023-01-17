Дорожная авария с участием фуры произошла на трассе «Кола» в Карелии - есть пострадавшие

В пятницу, 10 февраля, в Сегежском районе Карелии произошло ДТП.

В пятницу, 10 февраля, в Сегежском районе произошла дорожная авария. По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом.



Как «Столице на Онего» рассказали в дорожной полиции, в отечественном внедорожнике есть пострадавшие.



Видео с последствиями дорожной аварии опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». По данным сообщества, ДТП случилось за Сегежей, на 787 километре федеральной трассы.





