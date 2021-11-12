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Появились объяснения, почему Карелия «взлетела» в рейтинге по уровню инновационных технологий

Новости. Экономика
15:44, 01 Декабря 2021
фото: © ЕРА/ИТАР-ТАСС

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В рейтинге регионов России по уровню развитию инновационных технологий Карелия поднялась с 60 на 47 место.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики. Рейтинг ежегодно составляет Высшая школа экономики.

Министерство пояснило, что улучшение позиций Карелии произошло благодаря мерам господдержки развития инновационных технологий. В их числе создание Фонда венчурных инвестиций, субсидирование малого и среднего бизнеса, который занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, совместные проекты с учеными Петрозаводского госуниверситета.

В 2021 году в рамках соглашения с Российским научным фондом Карелия получила 20 млн рублей на выполнение научных исследований. Кроме того, заключено соглашение с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, что позволит привлечь еще 20 млн рублей на поддержку инновационных проектов. Соглашения с фондами предусматривают софинансирование за счет республиканского бюджета.

Также в текущем году будут предоставлены гранты главы Карелии в размере 15 млн рублей для поддержки прикладных научных исследований и разработок студентов и аспирантов по инновационному развитию отраслей экономики и социальной сферы.

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