Появились объяснения, почему в Карелии снизилось потребление водки

Продажи водки в Карелии в 2021 году сократились на 5%, но республика все равно вошла в пятерку лидеров среди регионов России по потреблению крепкого алкоголя.

Как сообщают «Известия», рейтинг составил Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя на основе данных ЕГАИС.

В прошлом году потребление водки в Карелии составило, в среднем, 9,3 литра на человека.

По оценке Минздрава общее сокращение продаж крепкого алкоголя связано с тем, что молодежь всё чаще покупает то, что можно употреблять в коктейлях.

Вместе с тем, растет реализация ликеро-водочной продукции крепостью свыше 25% (наливки, настойки). В Карелии продажи выросли на 18%. Кроме того, наблюдается рост продаж других видов спиртных напитков крепостью свыше 9%. В эту группу входят виски, бренди, ром и так далее: в Карелии их продажи подскочили на 27,1%.

По мнению экспертов, в регионах - лидерах по потреблению водки стабильно высокие зарплаты, и это позволяет жителям покупать легальное спиртное, что находит отражение в официальной статистике.