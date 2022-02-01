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Появились объяснения, почему в Карелии снизилось потребление водки

Новости. Общество
11:23, 02 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Продажи водки в Карелии в 2021 году сократились на 5%, но республика все равно вошла в пятерку лидеров среди регионов России по потреблению крепкого алкоголя.

Как сообщают «Известия», рейтинг составил Центр исследования федеральных и региональных рынков алкоголя на основе данных ЕГАИС.

В прошлом году потребление водки в Карелии составило, в среднем, 9,3 литра на человека.

По оценке Минздрава общее сокращение продаж крепкого алкоголя связано с тем, что молодежь всё чаще покупает то, что можно употреблять в коктейлях.

Вместе с тем, растет реализация ликеро-водочной продукции крепостью свыше 25% (наливки, настойки). В Карелии продажи выросли на 18%. Кроме того, наблюдается рост продаж других видов спиртных напитков крепостью свыше 9%. В эту группу входят виски, бренди, ром и так далее: в Карелии их продажи подскочили на 27,1%.

По мнению экспертов, в регионах - лидерах по потреблению водки стабильно высокие зарплаты, и это позволяет жителям покупать легальное спиртное, что находит отражение в официальной статистике.

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Комментарии

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VladPTZ
2022-02-02 12:10:01
А они учитывают что у нас туристов больше приезжает чем все население карелии и они отдыхать не с лимонадом едут.
Offff
2022-02-02 11:51:48
Щас кирка , как специалист ..выскажется . )))
Экcперд
2022-02-02 11:48:28
Соседи с таким же климатом меньше ездить стали
Гость
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