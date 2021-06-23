Появились подробности ночного пожара на корабле в Карелии

На загоревшемся ночью в Карелии судне «Варяг» пострадали моторный отсек и рубка, уточнили в МЧС.

Напомним, ночью 24 июня в 3.29 произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», находившемся в Беломорске на улице Остров Старчина. К 3.45 пожар удалось ликвидировать.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, и в наибольшей степени затронул моторный отсек и рубку.

Судно, по нашим данным, было пришвартовано. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.