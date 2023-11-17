Появились подробности страшной аварии, где подростка сбили в центре Петрозаводска

Подросток переходил дорогу на красный свет.

Подробности страшной аварии сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

ДТП произошло в субботу, 18 ноября, в 18.39, около дома № 15 по проспекту Ленина. Там автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний водитель, сбил 17–летнего пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Молодого человека увезли в больницу с места аварии.

Напомним, подростка жестко сбили в центре Петрозаводска. Видео страшной аварии появилось в сети. Судя по видео, проспект Ленина перебегали несколько подростков. Автомобиль, двигавшийся в сторону набережной, сбил последнего из группы молодых людей. От удара подростка подбросило в воздух.