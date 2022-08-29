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Появились разъяснения для дачников, когда их заставят засыпать пруды на участках

Новости. Общество
00:10, 08 Сентября 2022

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Дачника обяжут засыпать пруд на участке, если тот превышает допустимые параметры, был вырыт в обход норм или вредит соседям.

Об этом рассказал РИА Недвижимость старший юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян.

По словам юриста, дачникам разрешено устраивать пруды на своих участках вне границ водоохранных зон. Причем водоемы необходимо размещать в периметре участка — на расстоянии не менее 3 метров от его границ. Глубина пруда не должна быть больше 5 метров, а площадь — свыше 1 квадратного километра. Кроме того, пруд не должен соединяться с другими водными объектами и находиться в местах, где проведено электричество, проходят трубы канализации и газа.

«За нарушение установленных норм дачникам грозят штрафы, размер которых составит не менее 10 тысяч рублей и будет зависеть от кадастровой стоимости участка. Помимо уплаты штрафа, собственника заставят за свой счет засыпать водоем», — отметил Мстоян.

Кроме того, продолжил юрист, на практике нередки ситуации, когда пруд приходится закопать из-за жалоб соседей.

«У соседей есть право обратиться в суд, если водоем им как-то вредит и это можно доказать, например, если он затапливает им огород. Скорее всего, решение будет принято в пользу пострадавшей стороны, под давлением приставов собственника заставят закопать пруд», — подчеркнул Мстоян.

При этом он уточнил, что в некоторых ситуациях пруд разрешается засыпать не полностью — пока не будут выполнения требования закона или соблюдены интересы соседей.

 

 

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