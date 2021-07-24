Появились разъяснения, к чему приведет отмена штампа о браке в паспорте

Отмена обязательных штампов в паспорте о браке и детях может привести к двойным бракам, возникновению проблем при сделках с недвижимостью, а также создать сложности при оформлении наследства.

Об этом заявили РБК опрошенные юристы, комментируя постановление правительства, согласно которому отметки в паспортах о браке и детях станут необязательными.

«Для подтверждения таких юридических фактов, как брак, рождение ребенка, получение нового паспорта, потребуется предоставлять и запрашивать подтверждающие документы, что может усложнить и затянуть процесс проверки наличия прав у продавца при сделке с недвижимостью, — пояснил РБК старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Павел Маруев. — Штампы в паспорте подтверждали юридические факты при отсутствии других подтверждающих документов».

Юрист отметил, что отмена обязательности штампов вводится одновременно с законодательными мерами по ускорению и упрощению процесса получения паспорта.

Особенно серьезные проблемы инициатива может принести регионам. Об этом сообщил РБК юрист Андрей Сергеев.

«Документация там может вестись на бумаге. Новые сведения вносятся в электронный реестр, а будут ли оцифрованы старые, неизвестно», — пояснил он.

По мнению эксперта, существует опасность заключения двойных браков.

«Из-за сложностей документооборота с отдаленными ЗАГСами можно даже предположить, что возникнут случаи двойных браков, в том числе не на территории России. Человек, не имеющий штампа в паспорте, но состоящий в браке, сможет поехать на территорию соседней республики и повторно вступить в брак. С учетом того, что у нас не отлажен межведомственный документооборот между регистрирующими органами и ЗАГСом, на мой взгляд, отменять штамп в паспорте сейчас было все-таки нецелесообразно», — резюмировал Сергеев.

Юристы, впрочем, сошлись во мнении, что для большинства юридических сделок и операций одного штампа в паспорте недостаточно, требуются другие документы, в частности свидетельство о рождении детей или о заключении брака.

После подписания постановления премьером Михаилом Мишустиным обязательными для россиян останутся только два штампа в паспорте: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.