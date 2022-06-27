Появились разъяснения о штрафах за замену окон в квартирах

Установка новых окон в квартирах может привести к крупным штрафам, если дома подпадают под определенные ограничения.

Об этом рассказала агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По ее словам, меняя оконные блоки, больше всего рискуют собственники объектов недвижимого имущества, представляющих собой ценность с точки зрения истории. Фасады таких домов под особым контролем, уточняет эксперт. При проверках учитываются материал оконного блока, его цвет, размер или конфигурация. Для таких домов штрафы за «самодеятельность» существенно выше, они достигают 100 тыс. рублей.

То же самое касается новых домов, которые недавно сданы в эксплуатацию, проблема сходная.

«Собственники хотят улучшить оконный блок, устраивают перепланировки. Например, окна „в пол“, архитектурный рисунок оконного блока. Могут оштрафовать и в том случае, если меняется цвет оконных рам, — пояснила Спиридонова. — Особенно это актуально, если для дома имеется так называемый колористический паспорт».

Инициатором проверки, по словам эксперта, выступает обычно управляющая компания дома.

«Если требование проигнорировано, тогда уже действует жилинспекция — накладывает штрафы, — поясняет Спиридонова. — Также может последовать иск о приведении в первоначальное положение».