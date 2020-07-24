Появились разъяснения властей, как вернуть деньги за отмененную бронь в гостиницах

Туристы с аннулированной из-за пандемии коронавируса бронью в российских гостиницах смогут вернуть денежные средства и перенести бронь на более поздний срок.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаила Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о туристах, которые частично или полностью оплатили размещение в отеле. Новые даты заезда в гостиницу будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".