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Появились разъяснения властей, как вернуть деньги за отмененную бронь в гостиницах

Новости. Общество
13:18, 25 Июля 2020
фото: кадр из фильма "Отель "Элеон".
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Туристы с аннулированной из-за пандемии коронавируса бронью в российских гостиницах смогут вернуть денежные средства и перенести бронь на более поздний срок.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаила Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идёт о туристах, которые частично или полностью оплатили размещение в отеле. Новые даты заезда в гостиницу будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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