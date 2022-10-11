Появилось объяснение, почему подешевела аренда квартир в Карелии  

Стоимость аренды квартир в Карелии снизилась благодаря созданию новых мест размещения для туристов.

Такое мнение высказали аналитики Национального банка по Республике Карелия — отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

«Подешевела по сравнению с сентябрем прошлого года аренда квартир. Это связано с тем, что в Карелии в этом турсезоне открывались новые отели и кемпинги, и спрос на аренду квартир был ниже», — говорится в обзоре Нацбанка.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым с начала года в Петрозаводске стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась одновременно с ростом цен на однокомнатные.

Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц в январе стоила в среднем около 15071 рубля в месяц, а в сентябре превысила 16043 рубля. Цены на двухкомнатные квартиры, наоборот, снизились с 19335 рублей до 18658 рублей за месяц аренды.