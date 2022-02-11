Появилось объяснение причин скопления пожарной техники у отеля «Карелия» в Петрозаводске (ФОТО)

Подразделения МЧС Карелии в четверг провели пожарно-тактические учения в отделе «Карелия» в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде учений условное возгорание произошло в гостиничном номере на первом этаже гостиницы. В ходе проведенной разведки звенья газодымозащитной службы обнаружили условно пострадавших людей и эвакуировали их из опасной зоны.

Во время учений огнеборцы задействовали весь арсенал пожарно-спасательной техники: спасательные устройства дыхательных аппаратов, пожарные веревки, альпинисткое снаряжение и другое оборудование.