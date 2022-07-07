«Пойдете в ворованном гулять?»: участники шествия с кокошниками в Петрозаводске унесли их по домам

Всем желающим участвовать в шествии на набережной Петрозаводска в субботу раздавали кокошники, но многие их не вернули организаторам.

Об этом рассказала одна из инициаторов акции Елена Борискова.

На свой странице Вконтакте она написала, что после шествия пропали 50 кокошников на сумму 100 тыс. рублей.

«Меня поразило, что пропала не только большая часть взрослой коллекции, но и детская. Вам хватит совести, надеть на своего ребёнка ворованный кокошник? Или сами пойдёте в ворованном гулять? Особенно в единственных, расшитых? Камеры, к счастью, запечатлели Вас, и очень хочется создать «доску почета», но подожду...», - написала Елена Борискова.

Она высказала надежду, что это просто недоразумение.