Пойман человек, снабжавший наркотиками жителей Приладожья

В Санкт-Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков жителям Карелии.

Как рассказали в республиканском МВД, в полицию Питкярантского района поступили сведения, что неустановленное лицо продает наркотики жителям Приладожья.

"Проверяя полученные данные, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний гражданин, проживающий в Северной столице. В прошлом он уже был судим за совершение тяжких преступлений", - отметили в министерстве.

Карельские полицейские выехали в Санкт-Петербург, где задержали предполагаемого наркодилера. Это стало возможным благодаря "силовой поддержке" сотрудников спецподразделения "Гром", сообщили в МВД.

"При задержании мужчина, у которого имелись признаки наркотического опьянения, сознался, что регулярно потребляет наркотики. Он был административно арестован в соответствии со статьей 6.9 КоАП Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время фигуранту инкриминируется два факта сбыта гашиша общей массой около 120 граммов. Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.