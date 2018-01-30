Пойманная на коррупции Камирова покидает консерваторию Петрозаводска

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Бывший проректор Петрозаводской консерватории Антонина Камирова, получившая после приговора суда должность советника ректора, дорабатывает на этом посту последние дни.
Как стало известно "Вестям Карелии", 29 января и.о. ректора учреждения Владимир Соловье подписал приказ об увольнении Камировой с 1 февраля.
В прошлом году она была осуждена за покушение на дачу взятки, суд приговорил ее к штрафу в размере 3 млн. рублей, который она оплатила.
Подробнее читайте в материале издания.
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