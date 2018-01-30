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Новости. Общество
11:50, 30 Января 2018

Пойманная на коррупции Камирова покидает консерваторию Петрозаводска

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Бывший проректор Петрозаводской консерватории Антонина Камирова, получившая после приговора суда должность советника ректора, дорабатывает на этом посту последние дни.

Как стало известно "Вестям Карелии", 29 января и.о. ректора учреждения Владимир Соловье подписал приказ об увольнении Камировой с 1 февраля.

В прошлом году она была осуждена за покушение на дачу взятки, суд приговорил ее к штрафу в размере 3 млн. рублей, который она оплатила.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-01-30 16:58:59
Слишком мелко работает прокуратура , выше надо брать.Всё гниёт с головы.
Алик
2018-01-30 16:02:55
Да уж, "борьба с коррупцией" ,еле выперли,молодцы прокуроры! Добились всё же!
grigorjev
2018-01-30 14:06:40
При этом, другие гос.чиновники - "пойманные на воровстве" - продолжает "балдеть"! Кто виноват? - Круговая порука в кругах...
gaudealis
2018-01-30 12:05:00
Своя шкура... пардон, свои пёрышки, всё-таки дороже Соловьёву. Хочется ещё бабла погрести. Да и сыновья при деле, пока папаша ректор, а как слетит с должности - это ещё вопрос, кем они будут, а если и будут - при какой нагрузке в той же самой консервной консерватории.
кир
2018-01-30 12:04:24
"Не виноватая я. Он сам ко мне пришёл". И как бы нет заинтересованных? Что-то здесь не так.
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