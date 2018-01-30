Пойманная на коррупции Камирова покидает консерваторию Петрозаводска

Личное мнение

Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы, если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.