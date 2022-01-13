Пойманные на Сямозере 35 судаков могут стоить двум жителям Петрозаводска пяти лет колонии

Двое петрозаводчан стали фигурантами уголовного дела после рыбалки на Сямозере в Карелии.

Инспекторы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны в ходе профилактического рейда выявили граждан, осуществлявших лов рыбы в акватории озера Сямозеро запрещенным способом. Об этом они сообщили в пряжинскую полицию. На место выехал и разобрался в ситуации участковый, рассказали в МВД Карелии.

Установлено, что двое жителей Петрозаводска 50 и 60 лет рыбачили, нарушая установленные правила: мужчины использовали сети общей длинной 100 метров вместо положенных 50-ти. У рыбаков изъяли орудия лова, а также 35 судаков, 10 лещей и 3 щуки. По оценке специалистов, причинённый водным биологическим ресурсам ущерб составил 121 600 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания, раскаялись в содеянном и обязались возместить материальный вред. Браконьерам грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее стало известно, сколько рыбаков-браконьеров в Карелии поймали с помощью бойцов ОМОН.