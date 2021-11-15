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Стало известно, сколько рыбаков-браконьеров в Карелии поймали с помощью бойцов ОМОН

Новости. Общество
10:29, 08 Января 2022
фото: Управление Росгвардии Карелии

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В ОМОН Управления Росгвардии по Карелия подвели итоги работы за год, в том числе по охране рек и озер.

За 2021 год сотрудники карельского ОМОН Росгвардии выполнили 297 заданий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, по силовому сопровождению оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий, следственных действий и по задачам инженерно-технического отделения, сообщили в силовом ведомстве. При выполнении специальных операций задержаны 66 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, 59 – за совершение административных правонарушений. Изъято 3 единицы огнестрельного оружия и более 160 различных боеприпасов.



 С начала года с привлечением сотрудников ОМОН территориального управления проведено 23 специальные операции, направленные на охрану водной среды и водных биоресурсов. Спецоперации проводились в нескольких районах республики.

По результатам рейдов, за незаконный вылов задержаны 7 человек, 36 граждан - за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. При содействии сотрудников Росгвардии изъято более 150 рыб ценных пород и извлечено более 180 рыболовных сетей различной длины, проверено более 250 гражданских плавсредств и более 400 лиц, находившихся на воде и на берегу.

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Комментарии

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горский еврей
2022-01-08 13:09:32
Севрыба.Уважаемые, неужели сами не можете справиться с браконьерами, без привлечения ОМОНа?
кир
2022-01-08 12:44:37
Жрать всем надо.
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