Пойманный в Карелии сириец заключил контракт, а потом заболел коронавирусом и сбежал из больницы

Удивительную историю сбежавшего от депортации сирийца рассказали в известном тг-канале.

По информации тг-канала Baza, в Карелии разыскивают сбежавшего из больницы сирийца, которого должны были депортировать из страны.

Гражданина Сирии задержали в Сегежском районе республики. Суд постановил выдворить мужчину из России, однако тот подписал контракт с Минобороны страны, и решение суда было отменено.

В петрозаводском военном гарнизоне сирийца отправили на медосмотр, однако врачи признали его негодным к военной службе. Кроме того. У иностранца обнаружили ковид, после чего госпитализировали.

Гражданина Сирии вновь постановили выдворить из страны, однако, как пишет Baza, в больнице его не нашли. Во время лечения его перевели в общую палату, откуда мужчина скрылся. Теперь его вновь разыскивают.

Напомним, в конце ноября из приграничного района Карелии были выдворены десятки иностранцев — жителей различных государств.