Реклама

В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
08.12.2023 15:05
В высотном доме «Онегин» остались три свободные квартиры
Новое
Сегодня 15:32
Врач рассказал, как быстро полип в толстой кишке превращается в рак
10.12.2023 20:30

Пойманный в Карелии сириец заключил контракт, а потом заболел коронавирусом и сбежал из больницы

Новости. Общество
16:29, 11 Декабря 2023
фото: © ТАСС / Архив

Новости партнеров

Удивительную историю сбежавшего от депортации сирийца рассказали в известном тг-канале.

По информации тг-канала Baza, в Карелии разыскивают сбежавшего из больницы сирийца, которого должны были депортировать из страны.

Гражданина Сирии задержали в Сегежском районе республики. Суд постановил выдворить мужчину из России, однако тот подписал контракт с Минобороны страны, и решение суда было отменено.

В петрозаводском военном гарнизоне сирийца отправили на медосмотр, однако врачи признали его негодным к военной службе. Кроме того. У иностранца обнаружили ковид, после чего госпитализировали.

Гражданина Сирии вновь постановили выдворить из страны, однако, как пишет Baza, в больнице его не нашли. Во время лечения его перевели в общую палату, откуда мужчина скрылся. Теперь его вновь разыскивают.

Напомним, в конце ноября из приграничного района Карелии были выдворены десятки иностранцев — жителей различных государств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
08.12.2023, 22:00
Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.