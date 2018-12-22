"Пока дети в детдоме, их родители погибают", считает общественник Гезалов

Эксперт по сиротству, общественник Александр Гезалов хотел бы напомнить всем, что сегодня в детских домах практически нет сирот.

Часто причина нахождения детей в детдоме, - банальная бедность и правовая безграмотность. Нередко детей сдают на прокорм.

Часто это дети, оставленные без попечения родителей. И создавать миф, что есть сироты, это значит пытаться создать стигму, а значит новую проблему. Да, в учреждениях много детей находится по заявлению, системе так выгодно их содержать. И они точно не сироты, и даже те, кто находится в детдоме, тоже не сироты. Часто их выдают за сирот, чтобы собрать больше кэша, но чаще всего, после того, как они покинут детский дом они идут жить к своим родителям. Пусть и пьющим, и опустившимся… Если те ещё живы.

Вот кто нуждается в заботе - мамы и папы детей из сиротских учреждений.

Почему так считает эксперт, читайте здесь.