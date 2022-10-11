По вине бывшего мужа жительница Карелии лишилась ценностей

После попойки бывшего мужа и его товарища жительница Питкярантского района осталась без денег, цепочки и телефона, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Питярантского района. Она обнаружила, что из её квартиры пропали 25 тысяч рублей, два мобильных телефона и серебряная цепочка.

Выяснилось, что женщина живет вместе с бывшим мужем, к которому на досуге приходил знакомый. Мужчины выпивали, и хозяин не заметил, как заснул.

Гость не стал тревожить собутыльника и ушёл, прихватив с собой ценные вещи. Когда 27-летнего подозреваемого нашли, он признался, что деньги успел потратить, телефон и цепочку отдал знакомому, а второй телефон планировал оставить себе, чтобы в дальнейшем им пользоваться.

Все похищенные вещи изъяли. Возбуждено уголовное дело.