«Пока вас не уберут, работы производиться не будут»

Такие слова сказала директор подрядной организации, занимающейся реконструкцией стадиона «Юность», тогда еще руководителю спортшколы №7 Петрозаводска Денису Семенову.

На сегодняшний день директор спортшколы №7 Денис Семенов уволен, а стадион «Юность» так и стоит недоделанный.



Но увольнению предшествовали разногласия на стройплощадке стадиона «Юность» между подрядчиком — ООО «Спорт Инжиниринг», который при выполнении работ все время норовил уклониться от проекта, и заказчиком — спортивной школы №7 в лице ее директора Дениса Семенова, пытавшегося держать стройку в рамках контракта.

Так, одной из проблем стала укладка легкоатлетических дорожек, под которыми проходит силовой кабель. Как объяснил Денис Семенов, по проекту кабель должен был быть поднят и уложен в лоток, и только после этого заливаться асфальт и укладываться легкоатлетическое покрытие.

«Я, как заказчик, потребовал, чтобы все работы по укладке дорожки прошли в соответствии с контрактом, с соблюдением всех прописанных технических требований, именно на тех условиях, на которых они и выиграли аукцион, — рассказал Денис Семенов. — Они же отказывались доставать кабель и укладывать в короб, потому что, по их мнению, это невозможно сделать. Хотя это не так. Все решаемо, и если они сами не могли выполнить техзадание, то можно было нанять субподрядчика, который выполнил бы работы. Если подрядчик хочет что-то изменить в проекте, то он должен все изменения согласовать с проектировщиками. Но таких документов мне не предоставили».

На сегодняшний день трудовой контракт с Семеновым расторгнут, и на момент его увольнения вопрос с укладкой дорожек не был решен.

«Сейчас асфальт на дорожках уже положен, и теперь вопрос: а что с кабелем, выполнены ли ТУ?» — задается вопросом Денис.

Еще одним камнем преткновения в работе заказчика и подрядчика стала подпорная стена в смотровой зоне легкоатлетического сектора, где поднялись грунтовые воды, мешавшие ее укреплению.

«Работы по установке стены должны были по плану завершиться 12 июля, а "Спорт Инжиниринг" приступил к ним только в августе. В это период уровень воды в реке поднимается. Если бы все вовремя было сделано, то, возможно, грунтовые воды на пути и не встретили. А так, они упираются в грунтовые воды, понимают, что в сроки уже не укладываются, и начинают опять перекладывать вопрос на заказчика, затягивая выполнение работ», — объяснил Семенов.

Конфликтные ситуация обострялась. Ход работ затягивался. Заказчик в лице директора спортшколы Семенова выставил подрядчику пени и штрафы, а когда приехал 25 августа на стадион, чтобы зафиксировать, что работы не ведутся, увидел на воротах замок — на объект его не пустили.

«У входа на стадион состоялся разговор с гендиректором «Спорт Инжиниринга» Ириной Макаренко, в котором я попросил показать журнал производства работ. Журнал мне показать отказались. При этом Макаренко заявила, что пока меня не уберут, работы производиться не будут», — рассказал Денис Семенов Семенов.

Через два дня после фразы Ирины Макаренко директора спортшколы уволили.

На данный момент стадион «Юность» стоит недостроенный, дети занимаются на «Спартаке» и ищут крытые помещения.

Подробнее о том, что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске, читайте в статье «Вы уволены».