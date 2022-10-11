Покинувших Россию артистов обещают не лишать званий

Минкульт РФ опроверг слухи о разработке законопроекта о лишении званий уехавших артистов.

Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию.

«Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», — говорится в сообщении.