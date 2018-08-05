Поклонники восхищены 35-летней Викторией Лопыревой в купальнике

Поклонники посла ЧМ-2018, телеведущей и модели Виктории Лопыревой считают, что она выглядит на 18 лет.

В последнее время модель только подогревает интерес к себе многочисленными фото с отдыха в Instagram, где у нее, 2 млн подписчиков. Телеведущая, выложив фото с отдыха в Греции в купальнике, произвела фурор, получив массу комментариев под фото. "Вы "ах", «Волшебница остановила время?", "Вика, вы просто огонь!", "Невозможно красива!", "Прелесть!", "Ты просто кексик", "Сладкая", "Безупречная"", - пишут поклонники Лопыревой.

Другие обратили внимание, что в последнее время рядом с ростовчанкой нет ее возлюбленного Николая Баскова. Даже в день рождения Виктория зажигала на борту частного самолета в окружении своих подруг, правда, под песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Сама телеведущая никак не комментирует комментарии и вопросы своих фанатов, пишет "Комсомольская правда".