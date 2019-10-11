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Новости. Экономика
11:07, 11 Октября 2019

Покупаем сервер с умом

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Каталог серверов HP westcomp.ru.

Что мы знаем о развитии современного рынка серверов? Не являясь специалистом или не имея косвенного отношения к теме, ничего. И вот настало время приобретения аппаратуры, о которой мы не имеем представления, как же в этой ситуации выбрать действительно лучшее? Данная статья является руководством к действию для тех, кто только начинает разбираться в оборудовании для офиса.

На что способен сервер?

Изначально эту машина была призвана помогать персональным компьютерам справляться с определенными задачами с помощью своей более высокой мощности. Сегодня так и есть, только серверы стали развиваться более активно и решать уже другие по важности задачи:

  1. Хранение огромного количества данных или медиафайлов с большим весом.
  2. Распространение интернет-сети на все компьютеры, замыкающиеся на него.
  3. Перекрытие доступа сторонних лиц к базам данных.
  4. Доступ разрешенным лицам на удаленной основе.

Вы заходите, чтобы оставлять и забирать важные файлы, работать с ними в онлайн-режиме через специальные ярлыки на рабочем столе Вашего компьютера. Так гораздо быстрее документы попадают в нужные руки, скорость их оборота растет вместе с удобным доступом.

Двадцать первый век тем и хорош, что выбор и приобретение стали настолько мобильными, что раньше представить себе это было просто невозможно.

Сегодня удобно подобрать сервер нужной конфигурации, перейдя по ссылке в каталог https://www.westcomp.ru/catalog/servery/. Вы просто изучаете ассортимент, описание товаров и делаете соответствующие выводы. Кстати, продавец WestComp имеет прекрасные рекомендации, поэтому не стесняйтесь оформлять заявку сразу после принятия решения о покупке.

Какие производители держат планку?

Сегодня очень много разговоров вокруг НР. Эта компания производит практически любую технику, думающую за Вас. Чтобы убедиться в этом, стоит изучить каталог серверов HP. Кстати, в нем есть готовые комплекты HP Blade, из которых Вы сможете выбрать модели:

  • с высокой мощностью;
  • для небольших помещений.

Например, комплект С3000 приобретают в основном для маленьких офисов со скромным количеством штатных сотрудников, которым не потребуется объемный ресурс, потому что их деятельность не производит большого количества документов и файлов. А С7000 отлично подходит для крупных организаций, занятых в сфере IT, или создания центров обработки данных.

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