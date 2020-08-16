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Покупайте выгодно вместе с сетью аптек "Калина Фарм"

Новости. Экономика
09:00, 17 Августа 2020
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Планируете приобрести нужные вам лекарства или медицинскую технику? Хотите сэкономить? Тогда приходите в "Калина Фарм".

В сети аптек "Калина Фарм" представлен широкий ассортимент товаров для вашего здоровья.

Действует скидка 150 рублей при покупке от 1500 рублей.

Скачайте купон и предъявите на кассе перед покупкой.

Аптеки "Калина Фарм" в Петрозаводске:

- Лососинское шоссе, 26. Телефон:  8 (8142) 44-54-10. Режим работы: пн.-вс. с 9.00 до 21.00;
- ул. Ровио, 17/2, часть помещения 230 (пом. 1-7). Телефон: 8 (8142) 53-00-22. Режим работы: пн.-вс. с 9.00 до 21.00;
- ул. Анохина, 26А (напротив ПетрГУ). Телефон: 8 (8142) 76-00-11. Режим работы: пн.-вс. с 9.00 до 21.00;
- ул. Чапаева, 44, помещение 4. Телефон: 8 (8142) 44-90-90. Режим работы: пн.-вс. с 8.00 до 22.00;

В Кондопоге аптека работает на ул. Пролетарской, 32. Телефон: 8 (81451) 714-44. Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 21.00, сб.-вс. с 9.00 до 21.00.

Позаботьтесь о себе и своих близких.

Экономьте вместе с "Калина Фарм".

Акция проводится с 17.08 по 31.08. Наличие товаров уточняйте в аптеке. Скидки не суммируются. Бонусы "Калина Фарм" не начисляются и не списываются при покупке товара, участвующего в акции. Дополнительную информацию об организаторах, местах проведения и списке товаров вы можете уточнить в аптеках сети и по телефону: 88005500321. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в одностороннем порядке. Реклама. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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