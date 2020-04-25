Покупать автомобили в России разрешат дистанционно

Президент России Владимир Путин поручил правительству и отраслевым компаниям подготовить изменения в нормативной базе с учетом возможности для дистанционной продажи автомобилей.

Об этом он сказал на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Сейчас компании ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса. Это, прежде всего, использование современных электронных сервисов. Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Что еще говорил об этом глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".