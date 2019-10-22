Покупатели авто в лизинг рискуют стать жертвами обмана, предупреждает Центробанк

Банк России выявил в действиях лизинговых компаний, которые продают автомобили физическим лицам, нарушения законодательства и обман населения.

Об этом заявил советник первого заместителя ЦБ Сергей Моисеев, выступая на конференции агентства Fitch Ratings "Лизинг в России 2019: небанковский финансовый сектор".

По его словам, "бизнес модель возвратных лизингов строится не на получении доходов от операций, а на том, что у клиентов имущество забирают".

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