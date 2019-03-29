Покупателям Ford рассказали, что их ждет после ухода компании из России

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.

В письме говорится о том, что продажи легковушек продлятся вплоть до сентября 2019 года. При этом Ford сохраняет «все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам в полном объеме». В компании отметили, что будут соблюдать стандарты сервисного обслуживания, периодичность ТО и регламентных операций у официальных дилеров на территории России, сообщают "Вести Карелии".

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