Немецкая компания Bosch решила приостановить деятельность в России

Немецкая компания Bosch решила приостановить свою деятельность в России и прекратить производство запчастей для грузовиков.

Немецкая компания Bosch решила приостановить свою деятельность в России и прекратить производство запчастей для грузовиков, говорится в заявлении компании, передает Bloomberg.

Как сообщает РБК, такое решение было принято на фоне заявлений о том, что детали Bosch могли использоваться в «негражданских» целях при нарушении политики компании, говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сократят производство на российских заводах из-за нарушения цепочек поставок и их прекращения.

Кроме того, Bosch также решила приостановить работу завода по производству товаров для дома в Санкт-Петербурге.

Ранее производитель крупной бытовой техники LG Electronics приостановил все поставки в Россию. В начале марта экспорт товаров в Россию приостановил и Samsung. По словам представителя компании, причиной стали трудности с логистикой.