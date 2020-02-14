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Покупки за океаном стали доступнее

Новости. Экономика
07:00, 15 Февраля 2020
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Виртуальный шоппинг становится нормой для многих людей, ведь он позволяет экономить свои время, силы, да еще и получать доступ к очень широкому ассортименту товаров.

Кроме того, дистанционные покупки расширяют географию магазинов, поскольку удаленно можно заглядывать не только в отечественные, но и в зарубежные торговые точки, в том числе и те, что находятся за океаном. Например, можно смело отправиться на одну из американских площадок и выбрать там что-то в десятках доступных категорий: не секрет, что именно в США можно приобрести по-особенному качественные и оригинальные вещи, да еще и по разумным ценам. Небольшая проблема заключается лишь в том, что заморские продавцы не всегда желают отправлять заказы в Россию. Но сегодня существует отличное решение вопроса за счет присутствия на рынке своеобразных посредников.

Такими компаниями доставка из США осуществляется в сжатые сроки и на выгодных условиях. Цены зависят от параметров отправления и предпочтительного способа перемещения груза. Сориентироваться в прайсах, а также в особенностях услуг можно посредством официальных сайтов исполнителей.

Суть сотрудничества с квалифицированным посредником сводится к тому, что последний предоставляет каждому своему клиенту индивидуальный американский адрес, на который любой продавец без лишних вопросов сделает отправку заказа. Посылки приходят на современный по своему оснащению склад и далее отправляются к их конечным получателям. Могут присутствовать промежуточные операции, например, в виде проверки посредником бандерольки на предмет соответствия ее содержимого тому, что заявлено в описании товара в магазине. При возникновении проблем в этом отношении продукция может быть оперативно возвращена продавцу, что крайне проблематично сделать из России.

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