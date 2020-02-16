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16.02.2020 19:00

Покупку автомобилей на льготных условиях предусмотрят в программе "Земский учитель"

Новости. Общество
16:35, 17 Февраля 2020
фото: pixabay
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос предоставления льгот на покупку автомобиля в рамках программы "Земский учитель" работающим в отдаленных сельских населенных пунктах учителям.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах", - говорится в поручении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-02-17 17:30:14
Ещё одна работа мечты, правда немножечко без удобств и канализации.
User
2020-02-17 17:04:17
Зачем им машина, если нет дороги?! Кхе-кхе, кхе-кхе.
некто
2020-02-17 16:50:17
Это бесполезно , на селе всё слишком далеко зашло и не туда .
кир
2020-02-17 16:44:19
Ничего не поможет.
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