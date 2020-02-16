Покупку автомобилей на льготных условиях предусмотрят в программе "Земский учитель"

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос предоставления льгот на покупку автомобиля в рамках программы "Земский учитель" работающим в отдаленных сельских населенных пунктах учителям.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о возможности предоставления в рамках программы "Земский учитель" льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах", - говорится в поручении.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии