Покупку дорогостоящих приборов для диабетиков в Карелии планируется компенсировать из бюджета

Страдающие диабетом дети и женщины в период беременности в Карелии смогут получать компенсацию половины стоимости датчиков системы мониторинга уровня глюкозы.

Такая мера поддержки предусмотрена проектом закона, подготовленного группой депутатов парламента республики.

"Законопроектом предусматривается обеспечение…датчиками системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии медицинской организации на условиях частичной оплаты (50% стоимости приобретенного по рецепту врача медицинского изделия)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Такие компенсации будут получать женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, дети до 18 лет и студенты до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения.

Сколько стоят эти приборы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".