Полезные гаджеты для летнего отдыха

Лето – пора отпусков, путешествий и дачных выходных. Эксперты "МегаФона" сделали подборку мобильных устройств, которые помогут сделать отдых более ярким.

Портативная Bluetooth-колонка

Отдых с друзьями, приготовление шашлыка или садовые работы – все это намного приятнее делать под любимую музыку. Портативная акустическая система JBL Charge3 имеет компактный размер и удивительно мощный звук, подключается к смартфону и планшету через Bluetooth и работает до 20 часов без подзарядки. Устройство водонепроницаемо и станет идеальным компаньоном для поездок и путешествий. Просто добавьте музыку.

Фитнес-браслет

Этот гаджет проследит за вашим здоровьем, подскажет, сколько вы прошли шагов, посчитает пройденное расстояние. А также укажет, сколько сожжено калорий, и напомнит о времени упражнений.

Внешний аккумулятор

Если заряд батареи на смартфоне или планшете заканчивается, а доступ к источникам электроэнергии ограничен, на помощь придет портативное зарядное устройство. Например, доступный по цене аккумулятор Hiper Power Bank, Li-Pol.

Мобильный Wi-Fi-роутер

Интернет на даче для всей семьи? Легко! 4G-роутер "МегаФон MR150-5" позволит быстро создать локальную сеть на 8 устройств и работать без подзарядки до 6 часов. Роутер автоматически переключается между доступными сетями 4G/3G/2G, обеспечивая комфортный беспроводной доступ в интернет в любом месте, где есть сеть "МегаФона".

Все эти гаджеты доступны в интернет-магазине "МегаФона". Выбранные устройства можно заказать и забрать самостоятельно в одном из офисов продаж и обслуживания в Карелии по адресам:

- г. Петрозаводск, пр. Ленина,14, ТЦ "Макси";

- г. Петрозаводск, пр. Ленина, 26;

- г. Петрозаводск, пр. Ленина, 37;

- г. Петрозаводск, пр. Лесной, 47, ТЦ "Сигма";

- г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 13, ТЦ "Лента";

- г. Костомукша, бульвар Лазарева, 4.

Уточнить наличие товара, а также проконсультироваться по вопросам приобретения устройств на сайте можно по бесплатному телефону 8 (800) 550 5858.

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