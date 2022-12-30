Политические итоги года: выборы главы Карелии без драйва и интриги

Главным политическим событием 2022 года в Карелии стали выборы главы республики.

Прошли выборы, как отметил председатель ЦИК республики Алексей Бахилин», «без драйва и интриги»: некоторые кандидаты не смогли заинтересовать население и проявили пассивность. Явка на трехдневных выборах в сентябре в Карелии составила 27,94%. На избирательные участки явились 141 106 избирателей. При этом в списки для голосования в республике было включено 504 958 человек.

Кампания в Карелии была самой конкурентной среди всех российских регионов — на кресло главы претендовали 13 человек от 13 политических партий, большинство из которых были новичками. Сил и ресурсов дойти до итога — регистрации кандидатов — у них было немного. Эксперты не сомневались, что большое число претендентов собрали лишь для того, чтобы разбить голоса оппозиции. Хотя, например, партия «Яблоко» даже не выставила своего кандидата на пост руководителя республики. «Яблочники» с 2017 года отказываются участвовать в губернаторских выборах. Главная причина — муниципальный фильтр, из-за которого, по мнению лидера карельского «Яблока» Эмилии Слабуновой, выборы становятся фарсом.

Ожидаемо, что действующий глава Карелии, представитель «Единой России» Артур Парфенчиков сохранил пост, заручившись поддержкой 69,15% голосов избирателей. Его основными конкурентами были Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты — за правду») и представитель КПРФ Евгений Ульянов. Но ни тот, ни другой не смогли близко подобраться к фавориту губернаторской гонки: Рогалевич получил 13,41% голосов, Ульянов — 12,64%.

Подробнее читайте здесь.