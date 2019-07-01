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Новости. Общество
09:52, 01 Июля 2019
фото: pixabay.com / succo

"Политический беженец" оштрафован в Карелии на 40 тысяч рублей

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Сортавальский суд оштрафовал жителя Свердловской области, который незаконно проник в Финляндию и попросил там политического убежища, сообщает пограничное управление ФСБ.

"Вступил в силу приговор Сортавальского городского суда в отношении жителя Среднеуральска Свердловской области, который в ноябре 2018 года, минуя открытые пункты пропуска, пересек государственную границу РФ с Финляндией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Финляндии мужчина попросил политического убежища, однако миграционная служба Суоми отказала ему. В дальнейшем, финские пограничники передали нарушителя границы российским коллегам.

Сортавальской городской суд оштрафовал нарушителя границы на 40 тысяч рублей. Суд учел признание вины обвиняемым, активное способствование в расследовании уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2019-07-01 10:03:49
Не штраф, а недоразумение.
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