"Политический беженец" оштрафован в Карелии на 40 тысяч рублей

Сортавальский суд оштрафовал жителя Свердловской области, который незаконно проник в Финляндию и попросил там политического убежища, сообщает пограничное управление ФСБ.

"Вступил в силу приговор Сортавальского городского суда в отношении жителя Среднеуральска Свердловской области, который в ноябре 2018 года, минуя открытые пункты пропуска, пересек государственную границу РФ с Финляндией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Финляндии мужчина попросил политического убежища, однако миграционная служба Суоми отказала ему. В дальнейшем, финские пограничники передали нарушителя границы российским коллегам.

Сортавальской городской суд оштрафовал нарушителя границы на 40 тысяч рублей. Суд учел признание вины обвиняемым, активное способствование в расследовании уголовного дела.