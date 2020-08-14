Политический сезон в Карелии обещает быть довольно жарким

муниципальные выборы во многих районах Карелии пройдут с реальной конкуренцией, и их результат пока непредсказуемы.

В единый день голосования 13 сентября жители десяти сельских поселений республики будут выбирать глав своих муниципальных образований. Почти во всех этих поселениях вместе с партийными кандидатами в выборах участвуют самовыдвиженцы. А, к примеру, в Матросском сельском поселении Пряжинского национального района их даже три. Причем, в качестве самовыдвиженцев на пост руководителя муниципального образования баллотируются исполняющий обязанности главы поселения Владимир Гомза и председатель местного совета депутатов Евгений Коколев, которые таким образом конкурируют с кандидатами от "Единой России ", "Справедливой России" и ЛДПР.

Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Ирина Сафонова также участвует в выборах как самовыдвиженец, хотя в разгар жесткого политического противостояния за руководство этим муниципальным образованием в 2015 году она баллотировалась на свой нынешний пост от партии "Справедливая Россия", а после своей победы объявила о вступлении в ряды "эсеров".

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