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Новости. Политика
14:45, 11 Декабря 2018
фото: http://www.enemo.eu

Политолог из Карелии наблюдал за парламентскими выборами в Армении

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Европейские наблюдатели назвали избирательную кампанию свободной и соответствующей большинству международных стандартов.

Известный карельский политолог Олег Реут участвовал в миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) в Армении, где в минувшее воскресенье состоялось голосование за кандидатов в депутаты национального парламента. По итогам первых в стране досрочных парламентских выборов победу одержал избирательный блок бывшего оппозиционного лидера, а ныне исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Ему удалось заручиться поддержкой более 70% избирателей, воспользовавшихся своим правом голоса.  При этом правящая Республиканская партия не смогла преодолеть 5%-барьер, необходимый для получения депутатских мандатов. Правда, явка избирателей на этих выборах немного не дотянула до 50%.

По мнению европейских наблюдателей, досрочные парламентские выборы в Армении прошли "в мирной обстановке и в соответствии с большинством международных стандартов и национального законодательства".  Вместе с тем, представители ENEMO отметили на пресс-конференции в Ереване, что деятельность избирательной администрации в Армении полностью зависит от центральной государственной власти.  "Избирательная кампания была оценена как низкая, свободная и без серьезных ограничений", - заявил журналистам глава миссии ENEMO Златко Вуйович.

В свою очередь карельский политолог Олег Реут сообщил на пресс-конференции, что миссия ENEMO не получала каких-либо серьезных жалоб на точность списка избирателей. "Избиратели имели возможность потребовать внесения изменений в список избирателей до 29 ноября, и согласно этому обновлению на выборы было зарегистрировано на 3 333 избирателей меньше", - пояснил эксперт по правовым вопросам Реут. Как считает наблюдатель из Карелии, низкая явка избирателей свидетельствует о необходимости проверки и уточнения реестра избирателей, а также проведения кампаний, направленных на повышение электоральной активности.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-12-11 15:46:44
Некоторые, по их понятиям, хорошо в жизни устроились. Работать, производить материальные продукты не надо. Об интеллектуальных уж и не говорю. Миллионы людей ничего полезного не делающих. Одни в недружественную нам страну на соревнования, другие опять-таки в будущую враждебную страну наблюдателями разными ездят. За казенный счет, однако. Третью, тоже в большом числе, средневековые постулаты нам талдычат в цифровом веке. Когда жить будем как люди разумные? Наверное, никогда.
Гарик
2018-12-11 15:39:55
Понятно Реуту там интереснее , красиво и солидно заседает , но нам то что от этого , у самих бардак . (((((((((((((((((((((((
User
2018-12-11 15:32:08
Что толку наблюдать соринку в чужом глазу, когда у самих в нем бревно?! Низкая явка свидетельствует об отсутствии на выборах административного ресурса.
Инженер Брунс
2018-12-11 15:30:42
чего там наблюдать, американцы рулят как хотят
однозначно
2018-12-11 15:10:29
Работать некому - все наблюдатели. Скоро докторскую диссертацию напишет " Влияние избирательной компании в Армении на произрастание многолетних трав в Пудожском районе "
Бриг
2018-12-11 14:59:36
Ну на хрена нам эта Армения -" оплот-демократии " , у самих выборы через пень колоду .
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