Политолог из Карелии наблюдал за парламентскими выборами в Армении

Европейские наблюдатели назвали избирательную кампанию свободной и соответствующей большинству международных стандартов.

Известный карельский политолог Олег Реут участвовал в миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) в Армении, где в минувшее воскресенье состоялось голосование за кандидатов в депутаты национального парламента. По итогам первых в стране досрочных парламентских выборов победу одержал избирательный блок бывшего оппозиционного лидера, а ныне исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Ему удалось заручиться поддержкой более 70% избирателей, воспользовавшихся своим правом голоса. При этом правящая Республиканская партия не смогла преодолеть 5%-барьер, необходимый для получения депутатских мандатов. Правда, явка избирателей на этих выборах немного не дотянула до 50%.

По мнению европейских наблюдателей, досрочные парламентские выборы в Армении прошли "в мирной обстановке и в соответствии с большинством международных стандартов и национального законодательства". Вместе с тем, представители ENEMO отметили на пресс-конференции в Ереване, что деятельность избирательной администрации в Армении полностью зависит от центральной государственной власти. "Избирательная кампания была оценена как низкая, свободная и без серьезных ограничений", - заявил журналистам глава миссии ENEMO Златко Вуйович.

В свою очередь карельский политолог Олег Реут сообщил на пресс-конференции, что миссия ENEMO не получала каких-либо серьезных жалоб на точность списка избирателей. "Избиратели имели возможность потребовать внесения изменений в список избирателей до 29 ноября, и согласно этому обновлению на выборы было зарегистрировано на 3 333 избирателей меньше", - пояснил эксперт по правовым вопросам Реут. Как считает наблюдатель из Карелии, низкая явка избирателей свидетельствует о необходимости проверки и уточнения реестра избирателей, а также проведения кампаний, направленных на повышение электоральной активности.