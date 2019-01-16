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Новости. Общество
12:47, 16 Января 2019
фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия

Политолог: Корпорация развития Карелии не воплощает планы в жизнь

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Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было, считает Олег Реут.

Политолог Олег Реут отмечает, что в июле 2018 года в рамках регионального экономического форума "Диалог бизнеса и власти" были представлены план "перезагрузки" в работе Корпорации и ее новая организационная структура.

Но ни одно из указанных начинаний Корпорации до настоящего времени реализовано не было. 

Обращая внимание на разрыв между "декларациями о намерениях", остающимися только на "бумаге" проектами и складывающимися практиками, политолог задается вопросом об эффективности и конкретных результатах работы Корпорации. 

Продолжение читайте в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нина Сергеевна
2019-01-16 14:26:36
Все ведь ясно ., что эта корпорация не нужна , проедают бюджетные деньги , и пользы не приносят . Это как Чубайс с РОСНАНО и Сколково .
Zim
2019-01-16 14:51:35
Нина Сергеевна, почему не нужна? Если ее создали и финансируют, то значит кому-то она нужна? Главный вопрос кому?
Кузьма Кузьмич
2019-01-16 13:55:51
В Китае бы давно всех расстреляли за такое разбазаривание народных денег,а в нашем "гондурасе" лишь бы бабки выбить из бюджета, а толку от этой корпорации: одна проворовалась, другой "крендель" очередной лапши навешал и ....на "повышение"....дальше опять 60-80 миллионов за год растворятся в заплатах не заработанных.... "трудяги" блин...?!
Изя
2019-01-16 13:12:19
Корпорацию развития с Савельевым и мин.эк с Буренковым ликвидировать , развитие возложить на Чепика и Родионова . Если не справятся -уволить и их . Другого пути нет .
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