Политолог: Корпорация развития Карелии не воплощает планы в жизнь

Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было, считает Олег Реут.

Политолог Олег Реут отмечает, что в июле 2018 года в рамках регионального экономического форума "Диалог бизнеса и власти" были представлены план "перезагрузки" в работе Корпорации и ее новая организационная структура.

Но ни одно из указанных начинаний Корпорации до настоящего времени реализовано не было.

Обращая внимание на разрыв между "декларациями о намерениях", остающимися только на "бумаге" проектами и складывающимися практиками, политолог задается вопросом об эффективности и конкретных результатах работы Корпорации.

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