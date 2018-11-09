Политолог: Муниципальный фильтр требует модернизации, но не отмены.

Известный в Карелии политолог Олег Реут считает, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах требует модернизации, но не отмены

По мнению Реута, представляется крайне странным, что с инициативой по отмене "муниципального фильтра" выступила именно фракция "Яблока", в состав которой входит председатель общероссийской партии Эмилия Слабунова.

Ведь именно руководство регионального отделения данной партии (Ольга Залецкая, Галина Карасова, Василий Попов, Дмитрий Рыбаков, Светлана Чечиль) неоднократно заявляло, что в Карелии "публичная политика умерла". В 2017 году партия не выдвинула своего кандидата на выборах главы региона. А затем полностью отказалась от какого-либо присутствия в региональном публично-медийном пространстве.

Ни в одних муниципальных выборах – в республике они проходили 22 января, 14 мая, 27 августа, 10 сентября, 1 октября, 10 декабря 2017 года, 29 апреля и 9 сентября 2018 года – партия "Яблоко" участия фактически не принимала.

Если партия не стремится конкурировать и побеждать на местном уровне, то от чего она выражает желание получить власть на более высоком? Ведь в действительности нынешняя неспособность карельских "яблочников" самостоятельно преодолеть "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах является прямым следствием пассивности самой партии на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

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