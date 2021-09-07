Политолог назвал большую долю протестного электората в Карелии одним из факторов предстоящих выборов

Результаты предстоящих выборов в Госдуму, парламент Карелии и Петросовет будут зависеть, в том числе, от протестного электората.

Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Евгений Никульченков, анализируя предвыборную кампанию в республике. Прогнозы итогов выборов обсуждались на заседании «круглого стола», организованного Общественной палатой Республики Карелия при участии Центризбиркома, общественного штаба по контролю за выборами, НКО и экспертов.

Никульченков назвал несколько факторов негативного и позитивного характера, которые могут повлиять на исход выборов.

«Первый — это проведение выборов в период пандемии, что, несомненно, может оказать влияние на явку избирателей… Второй — это наличие большого процента протестного электората в Республике Карелия. Как свидетельствуют статические политологические данные, начиная с конца 80-90 годов прошлого столетия… протестные настроения у жителей нашей республики довольно высоки, что может говорить о существенной включенности их в избирательный процесс, политической активности, продуманности выбора в соответствии с занимаемой ими позицией», — отметил политолог.



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По его прогнозу, в выборах примут участие примерно 48-53% избирателей Карелии. Еще 20-25% избирателей не собираются голосовать, а 15-20% пока не определились.

По мнению Никульченкова, партия «Единая Россия» способна набрать в Карелии 30-32% голосов, КПРФ — 13-15%, ЛДПР — 10-12%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» -7-9%. Все остальные политические партии, допущенные до выборов, наберут в совокупности примерно 8-10%.