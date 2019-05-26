Политолог назвал самые популярные телеграм-каналы Карелии

В республике наблюдается существенная динамика телеграм-пространства, считает политолог и публицист Олег Реут.

Выудить информацию по распространению телеграма в Республике Карелия довольно затруднительно. Она представлена в обобщённом виде. Так, в частности, исследовательская оценка количества целевой аудитории в мессенджере по сфере деятельности "политика" составляет примерно 500 пользователей, по всем сферам – 41500, пишет Олег Реут.

При этом необходимо учитывать, что практически все инструменты количественной оценки (статистики) становятся доступными для телеграм-каналов, количество подписчиков которых превысило 500.

В сравнении с данными, рассмотренными в последней тематической публикации "Столицы на Онего", динамика в республиканском телеграм-пространстве весьма существенная.

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