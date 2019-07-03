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Новости. Политика
13:01, 03 Июля 2019
фото: © РИА Новости. РИА Новости. Виталий Подвицкий

Политолог Олег Реут проанализировал интервью, где Путин заявил о смерти либерализма

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Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.

Перед поездкой на саммит Большой двадцатки российский президент дал интервью Financial Times. В нём он довольно неожиданно провозгласил смерть идей либерализма. Всё было бы ничего, если бы сами идеи были корректно представлены. И именно здесь случился удивительный сбой, рассмотрение которого уже вторую неделю занимает сторонников и противников либерализма, отметил политолог. 

"Для начала стоит напомнить, что российская конституция в своей основе представляет собой перечень прав и свобод гражданина. В ней перечислены: право на имя, право на труд, право на отдых, право на проведение собрания и на политические ассоциации, право избирать и быть избранным, право на подачу апелляции и так далее. Этот перечень прав не является закрытым. Так, например, в конституции не указано право на счастье. Но никто не полагает, что данного права нет у конкретного человека. Или то, что государство вправе ограничивать право быть счастливым только на том основании, что оно не упомянуто в основном законе", – пишет Олег Реут.

Полный текст читайте здесь.

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