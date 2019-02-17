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Новости. Общество
13:00, 17 Февраля 2019

Политолог уверен, что поездки карельской делегации на инвестфорумы не окупаются

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Известный в Карелии политолог Олег Реут проанализировал результаты поездок делегации республики на инвестиционные форумы.

Как пишет Олег Реут летом 2017 года в Санкт-Петербурге между Карелией и Карачаево-Черкесией был подписан формальный договор о межрегиональном сотрудничестве. Однако визит делегации Карачаево-Черкесии в Карелию до настоящего времени не состоялся. На правительственном уровне соглашение о "поставках готовых деревянных конструкций для домостроения" подписано не было. Ни об одном значимом инвестиционном проекте с Карачаево-Черкессией, начатом к реализации в Карелии, СМИ республики не сообщали.

27 февраля 2017 года на Сочинском инвестиционном форуме подписано соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания между правительством Республики Карелия и правительством Вологодской области. В частности, оно предусматривало решение "задачи перевозки пассажиров авиатранспортом, вопросы пожарной безопасности и санавиации". Естественно, от самого факта подписания соглашения регулярные авиационные рейсы между нашими регионами не появились.

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