Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)

Выступление Анатолий Цыганкова на пресс-конференции в ТАСС прервали нецензурными словами.

Речь известного в Карелии политолога, заместителя руководителя Общественного штаба по контролю за выборами в республике Анатолия Цыганкова на пресс-конференции в ТАСС в минувшую среду, 7 июля, прервали нецензурными словами. Об этом пишет «Московская газета».

На мероприятии, посвященном презентации доклада с анализом основных тенденций на региональных и муниципальных выборах, Цыганков как эксперт посредством видеосвязи в «Zoom» рассказывал о кандидатах в региональный парламент республики и другие инстанции. В это время неизвестные, вклинившись в передачу, прервали выступление политолога и начали нецензурно выражаться. Можно ли назвать инцидент хакерской атакой, сказать сложно. Были ли адресованы оскорбления в адрес выступающего, неизвестно, отметили в издании.

Тем не менее ведущие пресс-конференции остановили трансляцию, сославшись на технические неполадки.

Ранее заболевший COVID-19 после прививки Анатолий Цыганков вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы.