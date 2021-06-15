Заболевший COVID-19 после прививки известный политолог вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы

Находящийся в ковид-центре Анатолий Цыганков вышел на связь с главой Карелии Артуром Парфенчиковым во время горячей линии.

Накануне во время горячей линии главы Карелии Артура Парфенчикова ведущая позвонила известному политологу Анатолию Цыганкову, который в настоящее время находится в Госпитале для ветеранов. Цыганков заболел коронавирусом, несмотря на то, что в марте привился от COVID-19 двумя компонентами вакцины.

На вопрос Парфенчикова, как он себя чувствует, политолог сказал, что он «бодр».

«Прививка спасла мне жизнь, - сказал Цыганков. – Благодаря вакцинации я переношу болезнь довольно легко».

Цыганков сказал, что он и его жена «пошли на поправку».

Напомним, накануне один из Telegram-каналов сообщил о смерти Цыганкова от коронавируса. Политолог был вынужден выступить с заявлением, в котором он сообщил, что продолжает жить.