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Заболевший COVID-19 после прививки известный политолог вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы

Новости. Общество
07:15, 16 Июня 2021
фото: Анатолий Цыганков / ВК

Находящийся в ковид-центре Анатолий Цыганков вышел на связь с главой Карелии Артуром Парфенчиковым во время горячей линии.

Накануне во время горячей линии главы Карелии Артура Парфенчикова ведущая позвонила известному политологу Анатолию Цыганкову, который в настоящее время находится в Госпитале для ветеранов. Цыганков заболел коронавирусом, несмотря на то, что в марте привился от COVID-19 двумя компонентами вакцины.

На вопрос Парфенчикова, как он себя чувствует, политолог сказал, что он «бодр».

«Прививка спасла мне жизнь, - сказал Цыганков. – Благодаря вакцинации я переношу болезнь довольно легко».

Цыганков сказал, что он и его жена «пошли на поправку».

Напомним, накануне один из Telegram-каналов сообщил о смерти Цыганкова от коронавируса. Политолог был вынужден выступить с заявлением, в котором он сообщил, что продолжает жить.

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Комментарии

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АртемD
2021-06-16 08:21:39
«Прививка спасла мне жизнь, - сказал Цыганков. – Благодаря вакцинации я переношу болезнь довольно легко».

Вот зачем писать чушь?
Откуда ты знаешь, что перенес бы хуже, если не было бы прививки?
Запомните 3 (три) простые истины:
1. Вакцина не поможет вам избежать заражение. Она имеет временный период действия. Каждый год вы не будете колоться как и в случае с гриппом.
2. Людям со слабым здоровьем, пожилым нельзя рисковать, делать вакцинацию. Самое простое что может быть, вы заболеете короной.
3. Пока не переболеют люди и не выработается коллективный иммунитет, все остальные средства неэффективны.

П.С.
Пейте много воды, витаминизируйтесь, занимайтесь спортом, проводите время на открытом воздухе.

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