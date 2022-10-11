Полицейские в Карелии нашли у местного жителя винтовку императорской армии

Мужчина, хранивший у себя винтовку Мосина, порох и патроны, предстанет перед судом, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские в Суоярвском районе пресекли незаконную деятельность 46-летнего местного жителя. В его квартире была обнаружена винтовка Мосина, первые образцы которой были приняты еще на вооружение Русской императорской армией, более 150 патронов и банка с порохом.

Экспертиза показала, что ружье пригодно для стрельбы.

Подозреваемый, ранее не имевший проблем с законом, рассказал, что нашел все это в ходе раскопок. В отношении «черного копателя» было возбуждено два уголовных дела, мужчина находится под подпиской о невыезде.