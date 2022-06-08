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Полицейские в Карелии получили благодарность за помощь автоледи с острой болью

Новости. Общество
10:58, 16 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Житель Кондопоги попросил МВД Карелии поощрить полицейских, которые помогли добраться до больницы его жене, которой стало плохо за рулем на дороге.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Карелии поступило обращение от жителя республики. Он рассказал, что сотрудники ГИБДД по Кондопожскому району помогли его супруге, которая, находясь за рулём, почувствовала острую боль. Это произошло на трассе «Кола», когда женщина на своём автомобиле направлялась в Кондопогу.

Наряд дорожно-патрульной службы — лейтенант полиции Егор Алёшин и младшего лейтенант Вячеслав Яровой сопроводили до медицинского учреждения автоледи, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Полицейские провели гражданку в приёмный покой больницы и убедились, что ей окажут помощь.

В своём письме гражданин выразил благодарность полицейским и предложил поощрить сотрудников: «Мы с супругой считаем, что данный поступок экипажа ДПС однозначно заслуживает благодарности и уважения со стороны граждан».

Руководством принято решение о поощрении сотрудников дорожно-патрульной службы.

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