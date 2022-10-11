Полицейские в Карелии вытащили девушку буквально из-под колес товарняка

Двоих транспортных полицейских в Карелии наградили за спасение 20-летней девушки, сообщили в ведомстве.

В среду, накануне профессионального праздника сотрудников ОВД, двоих транспортных полицейских наградили благодарственными письмами за спасение жительницы республики.



В середине октября ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили, что недалеко от здания железнодорожного вокзала на станции Сегежа девушка упала на рельсы.

При этом на станцию с минуты на минуту должен был прибыть грузовой состав. Старшие сержанты полиции Александр Евстратов и Михаил Липкин бросились на помощь пострадавшей и вытащили ее на платформу.



После стражи порядка доставили 20-летнюю девушку в больницу. В руководстве петрозаводского отделения транспортной полиции Карелии поблагодарили их за профессиональные действия и оперативность.