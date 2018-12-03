Полицейские в Петрозаводске нашли наркотики и мужчину, объявленного в федеральный розыск

В отношении 25-летнего жителя Карелии возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков.

По данным ведомства, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД получили оперативную информацию о том, что в одной из арендуемых квартир в карельской столице хранятся наркотики, в ней проживает гражданин, объявленный в федеральный розыск.

Информация подтвердилась. В жилом помещении нашли несколько свертков с синтетическими наркотиками, а также личные приспособления для их употребления.

Как установили оперативники, их купил через интернет и хранил 25-летний житель Беломорска, приехавший в Петрозаводск на заработки. Квартиру он снял вместе с земляком и ровесником, объявленным ранее в федеральный розыск.

В настоящее время в отношении первого беломорчанина возбуждено уголовное, второй передан инициатору розыска.

Устанавливаются иные обстоятельства, следственные действия продолжаются.