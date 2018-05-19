Полицейские Петрозаводска вывели школьников на зарядку

Столица Карелии присоединилась к акции "Зарядка со стражем порядка".

В рамках общероссийской акции "Зарядка со стражем порядка", приуроченной к 300-летию Российской полиции, сотрудники УМВД России по городу Петрозаводску встретились с учащимися СОШ № 9, сообщает паблик "Госавтоинспекция Петрозаводска".

Акция проводится в поддержку здорового образа жизни и в целях популяризации профессии полицейского.

Сотрудники МВД показали школьникам основные жесты регулировщика, напомнили о соблюдении правил безопасности дорожного движения в предстоящие летние каникулы. На спортивной площадке старшеклассники выполнили комплекс физических упражнений под руководством автоинспектора.

Сотрудники штаба по боевой и служебной подготовке продемонстрировали подросткам приемы борьбы.