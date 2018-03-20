Полицейские вернули петрозаводчанке телефон, который она "прогуляла"

В Петрозаводске мужчина не смог уйти из гостей с пустыми руками, и им заинтересовалась полиция, сообщили в МВД Карелии.

О пропаже телефона стоимостью 8 тысяч рублей в полицию сообщила 44-летняя жительница Петрозаводска.

Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что женщина принимала гостей у себя дома. В компании были и малознакомые люди. Спустя некоторое время, когда часть гостей покинула вечеринку, хозяйка не смогла найти своего мобильного телефона.

Проверяя круг лиц, которые могли быть причастны к краже, сотрудники обратили внимание на то, что среди гостей находился 31-летний петрозаводчанин.

Ранее он уже имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка. Установив местонахождение подозреваемого, полицейские вскоре нашли и пропавший телефон, который он к тому времени успел продать.

Гаджет возвращен владелице, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.